Для школьников начали разрабатывать задания ЕГЭ-2023

19.07.2022 | 15:38

Рособрнадзор приступил к разработке заданий для ЕГЭ, которые школьники будут выполнять по окончании следующего учебного года.

Об этом во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба Министерства образования Пензенской области со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений.

«В настоящее время ведется анализ результатов ЕГЭ-2022, который будет учтен в планируемых изменениях», - пояснили в ФИПИ.

Уточняется, что итоги сдачи экзамена учениками в 2022-м повлияют на формулировки заданий в 2023-м. О новшествах по традиции объявят до 1 сентября.

«Во время ЕГЭ 2023 года не будет учитываться содержание федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые с 1 сентября вводятся в школах. В 2022 году школу будут заканчивать дети, которые с 1-го класса учились по принятым в 2009-2012 гг. ФГОСам», - отметили в пресс-службе.

В Пензенской области в 2022-м, по предварительным данным, среди выпускников оказалось 32 стобалльника: 8 - по истории, 7 - по обществознанию, 6 - по русскому языку, 5 - по химии, 3 - по литературе, 2 - по профильной математике, 1 - по английскому языку.