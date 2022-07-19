Учеба

Для школьников начали разрабатывать задания ЕГЭ-2023

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Рособрнадзор приступил к разработке заданий для ЕГЭ, которые школьники будут выполнять по окончании следующего учебного года.

Об этом во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба Министерства образования Пензенской области со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений.

«В настоящее время ведется анализ результатов ЕГЭ-2022, который будет учтен в планируемых изменениях», - пояснили в ФИПИ.

Уточняется, что итоги сдачи экзамена учениками в 2022-м повлияют на формулировки заданий в 2023-м. О новшествах по традиции объявят до 1 сентября.

«Во время ЕГЭ 2023 года не будет учитываться содержание федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые с 1 сентября вводятся в школах. В 2022 году школу будут заканчивать дети, которые с 1-го класса учились по принятым в 2009-2012 гг. ФГОСам», - отметили в пресс-службе.

В Пензенской области в 2022-м, по предварительным данным, среди выпускников оказалось 32 стобалльника: 8 - по истории, 7 - по обществознанию, 6 - по русскому языку, 5 - по химии, 3 - по литературе, 2 - по профильной математике, 1 - по английскому языку.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области в 2022-м, по предварительным данным, среди выпускников оказалось 32 стобалльника
А после зачисления на 1 курс ВНЕЗАПНО выяснится, что уровень их знаний школьной программы 8-9 класс. Но ЕГЭ на 100 баллов это круто - факт.

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