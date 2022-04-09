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Учеба

В пензенском колледже готовятся к конкурсам профмастерства

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Учащаяся пензенского колледжа современных технологий, переработки и бизнеса Татьяна Сударикова готовится к конкурсу профессионального мастерства WorldSkills Russia. В конце апреля девушка будет представлять Пензенскую область на чемпионате в Сургуте в компетенции «Ресторанный сервис», куда входят такие направления, как «бариста», «сомелье», «повар», «официант» и «бармен».

«Очень много коктейлей, у всех разная рецептура, граммовка. Нужно иметь огромную память, чтобы все запомнить», - признала студентка.

Получить необходимые знания ученице помогает молодой педагог Сабина Сагандыкова, которая когда-то тоже участвовала в таком чемпионате. Теперь ей предстоит доказать свое превосходство уже среди преподавателей профессиональных образовательных организаций. Сначала - на региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года», который состоится в мае.

«Свои навыки, то, чему учу ребят, каким образом, какие методики использую, почему именно мои методики работают, почему именно мои ребята хорошо выступают, занимают призовые места (есть и призеры национальных чемпионатов), - будем снимать видеоролик. Сначала будет дистанционный формат», - рассказала преподавательница.

«Главная цель конкурса - выявление, поддержка, поощрение наших талантливых, ициативных мастеров производственного обучения, преподавателей спецдисциплин. Это знакомство с их опытом работы, его распространение в подготовке кадров», - сообщила региональный куратор конкурса «Мастер года» Наталья Тюина.

В 2022 году лучшие мастера со всей страны встретятся в Екатеринбурге. В 2021-м от Пензенской области участвовал преподаватель колледжа архитектуры и строительства, который, к сожалению, не сумел одержать победу: призовое место одно, а конкуренция слишком высока.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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