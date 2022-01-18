В Пензе стартовал региональный этап олимпиады школьников по химии

18.01.2022 | 20:14

Сначала теория, затем практика. В Губернском лицее стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. В первый день ребята никаких опытов и экспериментов не проводили, проверяя свои знания исключительно на бумаге.

«Школьники выполняют пять теоретических задач. Задачи сложные и объемные, посвящены современным вопросам химии - фундаментальной и прикладной: получение новых веществ, органических и неорганических материалов с заданными свойствами, рассмотрение задач по физической химии», - сообщила председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии Наталия Волкова.

46 школьников уселись за парты - это ученики 9-11-х классов. За пять часов они должны были выполнить все задания.

«Химия объясняет многие процессы в жизни, и, в отличие от других предметов, чем больше в нее углубляешься, тем интереснее становится. Мне кажетс,я химия - это больше математический предмет, потому что даже если ты знаешь теорию, не всегда можешь воспользоваться ею на практике», - рассказала участница регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии Анна Шумкина.

Результаты ребята узнают в течение двух дней. Экспериментальный тур регионального этапа по химии пройдет в педагогическом институте.