Студенты ИТ-колледжа встретились с Александром Самокутяевым

14.01.2022 | 17:21

В пятницу, 14 января, на базе Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) состоялась встреча со студентами на тему «Важность выбранной профессии в современном технологичном производстве».

Мероприятие прошло при участии Героя России, летчика-космонавта, депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Александра Самокутяева. На нем присутствовал председатель совета директоров компании «ЦеСИС» Алексей Шаповал.

Перед началом встречи гости познакомились с деятельностью регионального отраслевого ресурсного центра по металлообработке и учебно-производственных мастерских, где студентов готовят к демонстрационным экзаменам.

Участникам представили опыт реализации передовых технологий профессиональной подготовки и переподготовки кадров для региональной экономики в учебных лабораториях по специальностям «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», продемонстрировали работу мастерской сварочных технологий.

Александр Самокутяев рассказал студентам, как мечтал стать космонавтом, как прошел отбор и как ждал своего первого полета. Также он объяснил, как противостоять негативному влиянию внешних факторов, меняться к лучшему и всегда держаться намеченного курса.

Александр Михайлович пожелал каждому участнику самостоятельно выбрать свою профессию, отметив, что дело, которому они будут служить, должно быть по призванию и по душе.