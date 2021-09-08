Объявлена дата итогового сочинения для пензенских выпускников

08.09.2021 | 08:52

Управление образования Пензы объявило дату итогового сочинения одиннадцатиклассников. Согласно информации, размещенной в Instagram-аккаунте ведомства, испытание запланировано на 1 декабря.

Известны и дополнительные даты, в которые можно будет написать итоговое сочинение: 2 февраля и 4 мая 2022 года.

«Итоговое сочинение является допуском выпускников к ЕГЭ. Оно оценивается по системе «зачет»/«незачет»», - напомнили в управлении.

Ранее стали известны темы работ: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание - вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня» и «Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина».