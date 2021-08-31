Стали известны пять направлений итогового сочинения в новом учебном году

31.08.2021 | 08:16

Выпускники 2022 года могут начинать готовиться к экзаменам. В Минпросвещения назвали пять направлений итогового сочинения в новом учебном году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, 30 августа.

"Темы на этот учебный год, они следующие: первая тема - "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", - сообщил министр.

Следующая тема, по его словам, как никогда актуальна в Год науки и технологии. "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?".

"Третья тема, она связана с двухсотлетием великого писателя Федора Михайловича Достоевского и звучит следующим образом: "Преступление и наказание - вечная тема", - сообщил Кравцов на брифинге о готовности системы образования к началу учебного года, пишет ТАСС.

По словам Кравцова, четвертое направление сочинения "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня". Эта тема о том, что кажется каждому выпускнику личностно важным для себя самого. Пятая тема "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина".