Стали известны пять направлений итогового сочинения в новом учебном году

Выпускники 2022 года могут начинать готовиться к экзаменам. В Минпросвещения назвали пять направлений итогового сочинения в новом учебном году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, 30 августа.
"Темы на этот учебный год, они следующие: первая тема - "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", - сообщил министр.
Следующая тема, по его словам, как никогда актуальна в Год науки и технологии. "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?".
"Третья тема, она связана с двухсотлетием великого писателя Федора Михайловича Достоевского и звучит следующим образом: "Преступление и наказание - вечная тема", - сообщил Кравцов на брифинге о готовности системы образования к началу учебного года, пишет ТАСС.
По словам Кравцова, четвертое направление сочинения "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня". Эта тема о том, что кажется каждому выпускнику личностно важным для себя самого. Пятая тема "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина".
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penzainform.ru писал(a):Депутатам и чиновникам?