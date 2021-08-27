В Пензе назвали допустимую длительность школьных линеек

27.08.2021 | 18:12

Ни дети, ни взрослые не останутся без праздника. Традиционный День знаний в пензенских школах в этом году не превратится в мероприятие для избранных. Если раньше говорилось о том, что на линейках разрешено присутствовать только первоклассникам и выпускникам 11-х классов, то теперь речь идет уже обо всех учениках.

«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, которая у нас определенным образом стабилизировалась, принято решение проводить 1 Сентября, День знаний, в обычном формате, с проведением линеек и участием всех родителей», - рассказал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Пока действует режим повышенной готовности, в обязательном порядке придется соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

«Все линейки проводятся только на открытом воздухе, на улице, все присутствующие на линейках должны находиться в масках, использовать санитайзеры, при допуске их на территорию, где проводится линейка, проводится замер температуры, обработка рук», - отметил Олег Мельниченко.

Что касается длительности линейки, то она должна быть не более 40 минут. Ну, а после торжественной церемонии зрителям, то есть родителям, вход в здание школы по-прежнему запрещен. Внутрь учебного заведения допускаются только дети и учителя.

Кроме того, в День знаний в регионе будет действовать сухой закон.

«1 сентября у нас вводится запрет на продажу алкоголя по всей территории Пензенской области, поэтому просьба взять на контроль реализацию алкогольных напитков, как в сети ресторанов общественного питания, так и в розничной магазинной сети», - пояснил глава региона.