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Учеба

В Пензе первый поток школьников сдал ОГЭ по математике

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Основной государственный экзамен по математике не такой уж и повод для сильного волнения, если подготовиться.

«На самом деле это не страшно. Я думала, что будет страшнее», - рассказала ученица лицея № 2 г. Пензы Валерия Орлова.

«Нужно строить план определенный, распределять свое время грамотно. То есть сейчас ты учишь уроки, потом занимаешься для ОГЭ, тренировка тоже, и сон обязательно нужен», - отметил ученик лицея № 2 г. Пензы Владимир Сучков.

Бутылки с водой - единственное, что, помимо паспорта и линейки, разрешено брать с собой на ОГЭ по математике. За порядком следили члены государственной экзаменационной комиссии.

«Чтобы была обеспечена безопасность, чтобы были дети в состоянии комфорта, чтобы не нарушена была процедура проведения экзамена. Если вдруг случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства, дети могут подать апелляцию по нарушению проведения процедуры. Как раз апелляцию в стенах пункта ППЭ они подают именно членам государственной экзаменационной комиссии. За мою практику не было таких случаев», - сообщила член ГЭК Пензенской области Татьяна Боброва.

В 2021 году из-за пандемии математику сдают в два потока. В классе во время экзамена может находиться не более 10 человек (раньше было по 15-16). А всего в Пензенской области ОГЭ сдают около 10 000 девятиклассников.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

В эту субботу 2 лицей объявил субботник. Вот скажите: это глупость или подхалимство?

Имя: Гость
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