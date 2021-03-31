Озвучены даты проведения контрольных работ для 9-классников

31.03.2021 | 13:28

Пензенский минобр сообщил даты проведения контрольных работ для учащихся девятых классов.

Так, на 18 мая назначены биология, литература, информатика и ИКТ, на 19-е - физика и история, на 20-е - обществознание и химия, на 21-е - география и иностранные языки. Резервных сроков нет.

Контрольные проводятся вместо ОГЭ по предметам по выбору, которые в этом году отменили. Девятикласснику нужно самостоятельно определиться с одним предметом, до 30 апреля подать заявление на участие в контрольной работе по этому предмету в своей школе и затем пройти испытание.

Сдать сразу несколько дисциплин нельзя.

«Варианты контрольной работы по соответствующему предмету будут составляться по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года. Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.

Полученную оценку выставят в журнал. Уточняется, что результат «не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения».