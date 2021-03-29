Учеба

В Пензе молодежь приняла участие в олимпиаде по предпринимательству

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О том, как развивался бизнес в стране, участники олимпиады «История российского предпринимательства» знают, пожалуй, как никто другой. Они готовились получить листы с заданиями, где им предстояло ответить на 61 вопрос, а также написать эссе. На все это молодым людям давалось три часа.

«Тестовые задания готовятся на историческом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова. В этом году вопросы очень сложные, это отмечает большинство организаторов из различных регионов. Мы с ними общаемся», - рассказал организатор олимпиады Руслан Салихов.

Для студентов ссузов и высших учебных заведений олимпиада проводится в седьмой раз. Каждый год задания для них готовят профессора МГУ.

Победители получат возможность принять участие в испытании на федеральном уровне, которое планируется провести в апреле в стенах Государственной Думы.

«Читали книги, смотрели сайты в интернете, смотрели статьи, очень много интересного нашли. Всей группой готовились. Очень интересно посоревноваться с другими людьми. Понять, насколько ты хорошо разбираешься в этой области», - отметила участница олимпиады Юлия Тюгаева.

Победителей объявят в ближайшее время.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Чо Белозерцева не позвали, онлайн ? Сыновей его ?

Вот они б показали, как миллионерами стать. "Не отходя от кассы"

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