В Пензе молодежь приняла участие в олимпиаде по предпринимательству

29.03.2021 | 19:32

О том, как развивался бизнес в стране, участники олимпиады «История российского предпринимательства» знают, пожалуй, как никто другой. Они готовились получить листы с заданиями, где им предстояло ответить на 61 вопрос, а также написать эссе. На все это молодым людям давалось три часа.

«Тестовые задания готовятся на историческом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова. В этом году вопросы очень сложные, это отмечает большинство организаторов из различных регионов. Мы с ними общаемся», - рассказал организатор олимпиады Руслан Салихов.

Для студентов ссузов и высших учебных заведений олимпиада проводится в седьмой раз. Каждый год задания для них готовят профессора МГУ.

Победители получат возможность принять участие в испытании на федеральном уровне, которое планируется провести в апреле в стенах Государственной Думы.

«Читали книги, смотрели сайты в интернете, смотрели статьи, очень много интересного нашли. Всей группой готовились. Очень интересно посоревноваться с другими людьми. Понять, насколько ты хорошо разбираешься в этой области», - отметила участница олимпиады Юлия Тюгаева.

Победителей объявят в ближайшее время.