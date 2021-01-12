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Учеба

В Пензе школьники участвуют в олимпиаде по французскому языку

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Детей, изучающих французский язык, в Пензенской области немного. Восемь человек стали участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по этому предмету.

Причем большинство присутствующих - воспитанники городских гимназий.

Единственный представитель села и сильного пола - Ильяс Мамедов, одиннадцатиклассник из Кузнецкого района. Парень участвует в таких интеллектуальных состязаниях уже в третий раз. Не побеждал, но год от года его результаты становятся лучше.

«Французский язык нравится, потому что он очень красивый, мелодичный. Я считаю, что он поможет мне самореализоваться. Дополнительно я изучаю английский язык с репетитором», - рассказал Ильяс Мамедов.

Французская речь в учебном заведении будет звучать два дня. Первый тур включает в себя сразу четыре задания: лексико-грамматический тест, понимание текста, письменный конкурс и аудирование. На их выполнение отводится 3 часа 50 минут

«Если сравнивать французский язык с английским или с немецким, то по количеству изучающих он уступает, но он очень привлекает детей, школьников. Это язык, на котором говорило наше дворянство, наша аристократия в XVIII-XIX веках, поэтому я надеюсь, что французский язык никогда не исчезнет», - отметил председатель жюри Андрей Борисов.

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в вуз. Результаты первого этапа по французскому языку станут известны 14 января.

Вслед за этим испытанием стартуют интеллектуальные состязания и по другим предметам. В списке представлены практически все школьные дисциплины, включая физическую культуру и изобразительное искусство.

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