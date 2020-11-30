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Учеба

Пензячка завоевала третье место на чемпионате «Абилимпикс»

Печать

Третье место во всероссийском этапе чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» заняла представительница Пензенской области. Айгуль Утюшева участвовала в компетенции «Обработка текста».

«Это правильное, грамотное оформление документов в Word, печать текста и вставка таблиц и картинки. Как это все должно выглядеть, чтобы было аккуратно и красиво», - рассказала социальный педагог волонтерского центра «Абилимпикс» Айгуль Утюшева.

Для девушки эта победа не первая. В 2019-м она боролась за звание «Лучший волонтер Абилимпикса». В будущем планирует продолжить работу в этом направлении и попасть на состязания международного уровня.

«Победа весомая для нашей области, но, к счастью, она не одна. Мы уже занимали первое место как лучший волонтерский центр Российской Федерации в 2008, 2016 и 2018 году», - отметила начальник управления комплексного развития инклюзивного образования ПГУ Оксана Симакова.

Победа для пензенцев стала четвертой по счету. Объявление результатов конкурса в связи с эпидемиологической обстановкой проводилось в дистанционном формате.

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» проводится ежегодно.

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