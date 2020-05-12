Учеба

В Пензенской области продлили срок дистанционного обучения

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В Пензенской области школьники и студенты пока продолжат обучаться дистанционно. Об этом порталу PenzaInform.ru рассказали в министерстве образования региона.

«В Пензенской области дистанционное обучение продлится до 16 мая. Решение о дальнейшей форме обучения министр образования Александр Воронков примет на текущей неделе», - пояснила пресс-секретарь минобразования Анна Лещенко.

Дистанционное обучение было введено в связи с эпидемией коронавируса. В связи с этим изменились и сроки весенних каникул: они начались раньше обычного. Предполагалось, что на дистанционную форму образования дети и подростки перейдут с 1 апреля, однако каникулы продлили до 6-го.

Для многих пензенских родителей дистанционное обучение стало настоящим испытанием. В ряде случаев учебный процесс свелся к самостоятельному изучению тем. Кроме того, у некоторых школьников просто не оказалось компьютеров, поэтому многодетным семьям начали выдавать их для обучения на дому.

Несмотря на рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации завершить учебный год в более ранние, чем обычно, сроки, региональное минобразования не стало этого делать. В Пензенской области для школьников 9-х и 11-х классов учебный год завершится 6 июня, для учеников остальных классов - 30 мая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Несмотря на рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации завершить учебный год в более ранние,сроки, региональное минобразования не стало этого делать. Нам столица не указ!!!Да ??? Просто никто не учит уроки с детьми из Минобразования г.Пензы и не знает ,как это УЖАСНО!!!

Гость||

ОТПУСТИТЕ ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛЫ!!!!! СКОЛЬКО МОЖНО ИХ МУЧИТЬ!!!!

Гость||

На 3 дня продлили? Всем ясно,до конца учебного года не откроют школы.

Гость||

В Краснодаре 15 мая заканчивается учебный год в младших классах

Гость||

Завершайте учебный год 16 мая!!!!

Гость||

Да и учебные заведения средне-специального образования ,также досрочно распустить надо.

Отпустите детей на каникулы!!!

Гость||

Ну дурдом конечно!!! Мучить дальше будем детей и людей!!!

Гость||

Мой сын первоклассник,не представляете какой кошмар творится дома.

Мы с мужем работаем,бабушка подключить его к онлайн урокам не может.Ркбенок весь на нервах.А у коллег дети в 3-7 классах,они готовы оставить их на второй год,что бы нервы детей были в порядке!

Отпустите детей на каникулы!!!!!

Просто крик души!!!!

Гость||

Может хоть сейчас мамашки поймут, как учителя с их дебилами мучаются.

Кричат они видите ли. Заткнись! Не позорь себя, что ты такая мамаша.

Гость||

одни преССекретари!

Гость||

Крик души! Работаем удаленно! Целый день я на телефоне, муж тоже принимаеит через комп заказы. У старшей уроки с утра до 14.00 У младшей конференции в зуме. Это не учеба и не работа. Потому что 4ре человека на инете. Все висит. Зум отваливается. ребенок психует,ч то половину пропустил. тут старшему нужно что-то снять на видео. Полдня я только и делаю, что настраиваю, перезагружаю инет снимаю фото и видео. А своей работой приходится заниматься до ночи. Какой толк от этого образования? Одни нервы - ноль знаний

Гость||

Гость писал(a):

Может хоть сейчас мамашки поймут, как учителя с их дебилами мучаются.

Кричат они видите ли. Заткнись! Не позорь себя, что ты такая мамаша.

Это у вас дебилы. Мы и до этого уважали учителей. Сейчас дело не в учителях или в том, что дети тупые. А в том что ни учителя, ни платформы , ни дети технически не готовы полноценно учиться

Гость||

А чем регламентировано дистанционное обучение? Какие распоряжения и приказы действуют сейчас в Пензенской области???

Гость||

А как быть семьям, в которых родители на работу выходят... Несовершеннолетний ребёнок ОДИН должен ДОМА учиться?

Гость||

Пора отпускать детей на каникулы.

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Имя: Гость
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