В Пензенской области продлили срок дистанционного обучения

12.05.2020 | 16:05

В Пензенской области школьники и студенты пока продолжат обучаться дистанционно. Об этом порталу PenzaInform.ru рассказали в министерстве образования региона.

«В Пензенской области дистанционное обучение продлится до 16 мая. Решение о дальнейшей форме обучения министр образования Александр Воронков примет на текущей неделе», - пояснила пресс-секретарь минобразования Анна Лещенко.

Дистанционное обучение было введено в связи с эпидемией коронавируса. В связи с этим изменились и сроки весенних каникул: они начались раньше обычного. Предполагалось, что на дистанционную форму образования дети и подростки перейдут с 1 апреля, однако каникулы продлили до 6-го.

Для многих пензенских родителей дистанционное обучение стало настоящим испытанием. В ряде случаев учебный процесс свелся к самостоятельному изучению тем. Кроме того, у некоторых школьников просто не оказалось компьютеров, поэтому многодетным семьям начали выдавать их для обучения на дому.

Несмотря на рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации завершить учебный год в более ранние, чем обычно, сроки, региональное минобразования не стало этого делать. В Пензенской области для школьников 9-х и 11-х классов учебный год завершится 6 июня, для учеников остальных классов - 30 мая.