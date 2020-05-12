В Пензенской области продлили срок дистанционного обучения

В Пензенской области школьники и студенты пока продолжат обучаться дистанционно. Об этом порталу PenzaInform.ru рассказали в министерстве образования региона.
«В Пензенской области дистанционное обучение продлится до 16 мая. Решение о дальнейшей форме обучения министр образования Александр Воронков примет на текущей неделе», - пояснила пресс-секретарь минобразования Анна Лещенко.
Дистанционное обучение было введено в связи с эпидемией коронавируса. В связи с этим изменились и сроки весенних каникул: они начались раньше обычного. Предполагалось, что на дистанционную форму образования дети и подростки перейдут с 1 апреля, однако каникулы продлили до 6-го.
Для многих пензенских родителей дистанционное обучение стало настоящим испытанием. В ряде случаев учебный процесс свелся к самостоятельному изучению тем. Кроме того, у некоторых школьников просто не оказалось компьютеров, поэтому многодетным семьям начали выдавать их для обучения на дому.
Несмотря на рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации завершить учебный год в более ранние, чем обычно, сроки, региональное минобразования не стало этого делать. В Пензенской области для школьников 9-х и 11-х классов учебный год завершится 6 июня, для учеников остальных классов - 30 мая.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Несмотря на рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации завершить учебный год в более ранние,сроки, региональное минобразования не стало этого делать. Нам столица не указ!!!Да ??? Просто никто не учит уроки с детьми из Минобразования г.Пензы и не знает ,как это УЖАСНО!!!