Учеба

Ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры

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В Пензенской области школьникам из многодетных семей начали выдавать компьютеры или ноутбуки, чтобы ребята имели возможность обучаться дистанционно.

Технику уже получили семья с пятью детьми из села Грабово Бессоновского района, семья с шестью детьми из Мокшана.

Также в акции приняли участие школа села Чемодановка Бессоновского района и школа села Красное Польцо Мокшанского района.

«С 6 апреля более 1 тысячи компьютеров, ноутбуков и нетбуков было передано образовательными организациями во временное пользование учителям и ученикам для организации процесса обучения с использованием электронных платформ и дистанционных образовательных технологий», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

13 апреля на совещании оперативного штаба области зампред правительства Олег Ягов назвал главную проблему дистанционного обучения. Она заключается в том, что не во всех семьях есть несколько компьютеров, а это необходимо, когда учится сразу не один ребенок, да еще если родители работают на удаленке. 1 445 школьников и вовсе не имеют технических устройств, сообщил он тогда.

«Мы будем закупать большую партию компьютеров на здравоохранение, министерство образования. Может быть, мы бывшие в употреблении приведем в порядок и передадим в те семьи, где их нет», - предложил губернатор Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Я Карантиный авторитет! Почему на фото не соблюдают дистанцию 2м про маски молчу.

Гость||

Это очень хорошо. Но как они будут чувствовать себя, когда у них назад забирать начнут, бедные дети.

Нельзя мне такое читать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области школьникам из многодетных семей начали выдавать компьютеры или ноутбуки
Когда инвалидам и пенсионерам будут выдавать компьютеры или ноутбуки? А то получается насоздавали компьютерных клубов и кружков для пожилых граждан где обучают компьютерной грамотности а конкретно работе с Госуслугами, личными кабинетами, онлайн-сервисами, мерами безопасности в сети, созданием файлов Word и т.д. А потом приходишь домой и всё. Точнее ничего. Нет дома компьютера. Нет дома Госуслуг. Зачем обучали спрашивается?

Гость||

А они в эти ноутбуки будут порево смотреть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Может быть, мы бывшие в употреблении приведем в порядок
Что под этим подразумевается?

Гость||

Ноутбук передали в безвозмездное пользование. Ребята рады. Ведь учиться хочется всем, даже и в электронной форме.

Гость||

Гость писал(a):

Но как они будут чувствовать себя, когда у них назад забирать начнут, бедные дети.
Детям надо технику дарить и только новую. А им выдали технику во временное пользование для домашнего обучения. Теперь из-за этого поганого ноутбука ребёнку все нервы вымотают сами родители. Будут стоять над душой дитя. Не дыши Сёма! Экран ноутбука испортишь! Эти люди стоят в одном ряду с теми кто отдаёт ребёнку свою старую технику. На мол мой старый смартфон. 6 лет служил папке твоему и тебе ещё 6 лет прослужит...

Гость||

Вообще-то береждивому отношению к ЧУЖИМ вещам надо приучать с детства. И это нормально.

Гость||

Гость писал(a):

Ноутбук передали в безвозмездное пользование. Ребята рады. Ведь учиться хочется всем, даже и в электронной форме.
Дети всегда рады технике и всему электронному. Это не показатель.

Гость||

Кстати, для всех, кто обсуждает и негодует: ноутбук новый, приобретен в декабре 2019 году. Вечно найдутся люди, кто примет благую весть "в штыки". Я это и про маски, и про технику. Эх, народ, пензяки... радоваться надо, а не обсуждать. Покажите личный пример, тогда говорите.

Гость||

Гость писал(a):

Вообще-то береждивому отношению к ЧУЖИМ вещам надо приучать с детства. И это нормально.
Вот как раз такие родители как вы выматывают ребёнку последние нервы. Чужие вещи в дистанционном домашнем обучении использовать нельзя. Это всё равно что использовать чужое компьютерное кресло и вздрагивать от каждого похрустывания кресла. В итоге кресло в угол а сам на табурет сядешь ибо нефиг. Учебный процесс на то и учебный. Комфортно психологически должно быть. Как в школе за партой. А дома нервы трепят.

Гость||

Гостю 18:08 да хоть и б/у, лишь бы работал. Вот именно, мало того стоять над душой, так потом вообще придётся вернуть.

Подарили бы этим деткам ноуты. Было бы круто.

Гость||

Гость писал(a):

Кстати, для всех, кто обсуждает и негодует: ноутбук новый, приобретен в декабре 2019 году.
Превосходное основание для предъявление претензий к родителям ученика в конце этого учебного года. Почему клавиши Enter, Shift и Ctrl ходуном ходят? Он что, в игрульки играл?!!!

Гость||

Гость писал(a):

Я Карантиный авторитет! Почему на фото не соблюдают дистанцию 2м
они должны для этого подавать халявные ноутбуки на лопатах

Гость||

Да хватит уже истерить то по каждому поводу. Главное, что помогли детям. Пусть хотя бы частично! Все понимают причину сложившейся ситуации. Не надо нагнетать психоз прежде всего своих родных и близких. Должны же взрослые люди вести себя сдержанно и спокойно. Детям покажите пример достойного поведения!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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