Ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры

В Пензенской области школьникам из многодетных семей начали выдавать компьютеры или ноутбуки, чтобы ребята имели возможность обучаться дистанционно.
Технику уже получили семья с пятью детьми из села Грабово Бессоновского района, семья с шестью детьми из Мокшана.
Также в акции приняли участие школа села Чемодановка Бессоновского района и школа села Красное Польцо Мокшанского района.
«С 6 апреля более 1 тысячи компьютеров, ноутбуков и нетбуков было передано образовательными организациями во временное пользование учителям и ученикам для организации процесса обучения с использованием электронных платформ и дистанционных образовательных технологий», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.
13 апреля на совещании оперативного штаба области зампред правительства Олег Ягов назвал главную проблему дистанционного обучения. Она заключается в том, что не во всех семьях есть несколько компьютеров, а это необходимо, когда учится сразу не один ребенок, да еще если родители работают на удаленке. 1 445 школьников и вовсе не имеют технических устройств, сообщил он тогда.
«Мы будем закупать большую партию компьютеров на здравоохранение, министерство образования. Может быть, мы бывшие в употреблении приведем в порядок и передадим в те семьи, где их нет», - предложил губернатор Иван Белозерцев.
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