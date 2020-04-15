Ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры

15.04.2020 | 17:30

В Пензенской области школьникам из многодетных семей начали выдавать компьютеры или ноутбуки, чтобы ребята имели возможность обучаться дистанционно.

Технику уже получили семья с пятью детьми из села Грабово Бессоновского района, семья с шестью детьми из Мокшана.

Также в акции приняли участие школа села Чемодановка Бессоновского района и школа села Красное Польцо Мокшанского района.

«С 6 апреля более 1 тысячи компьютеров, ноутбуков и нетбуков было передано образовательными организациями во временное пользование учителям и ученикам для организации процесса обучения с использованием электронных платформ и дистанционных образовательных технологий», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

13 апреля на совещании оперативного штаба области зампред правительства Олег Ягов назвал главную проблему дистанционного обучения. Она заключается в том, что не во всех семьях есть несколько компьютеров, а это необходимо, когда учится сразу не один ребенок, да еще если родители работают на удаленке. 1 445 школьников и вовсе не имеют технических устройств, сообщил он тогда.

«Мы будем закупать большую партию компьютеров на здравоохранение, министерство образования. Может быть, мы бывшие в употреблении приведем в порядок и передадим в те семьи, где их нет», - предложил губернатор Иван Белозерцев.