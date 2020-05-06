Учеба

Стало известно, сократится ли для пензенских школьников учебный год

Печать

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило рекомендации по завершению в школах общеобразовательной программы.

Для 1-8-х классов рекомендуется закончить учебный год 15-16 мая, для 10-х - до 29-30 мая, для 9-х и 11-х классов - до 5 июня.

«Окончательное решение о сроках и форме завершения учебы каждый субъект федерации принимает самостоятельно, учитывая свою специфику и меры по защите здоровья населения, применяемые в регионе», - сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

В Министерстве образования Пензенской области подчеркнули, что последнее слово остается за регионами.

«Для школьников 9-х и 11-х классов учебный год завершится 6 июня, для учеников остальных классов - 30 мая», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе министерства образования региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Идиоты

Гость||

То есть Москва нам не указ. Я в сомнении, есть ли только от дистанционного образования. Лучше б распустили детей в начале мая, а год начали в августе.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте