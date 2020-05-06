Стало известно, сократится ли для пензенских школьников учебный год

06.05.2020 | 12:21

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило рекомендации по завершению в школах общеобразовательной программы.

Для 1-8-х классов рекомендуется закончить учебный год 15-16 мая, для 10-х - до 29-30 мая, для 9-х и 11-х классов - до 5 июня.

«Окончательное решение о сроках и форме завершения учебы каждый субъект федерации принимает самостоятельно, учитывая свою специфику и меры по защите здоровья населения, применяемые в регионе», - сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

В Министерстве образования Пензенской области подчеркнули, что последнее слово остается за регионами.

«Для школьников 9-х и 11-х классов учебный год завершится 6 июня, для учеников остальных классов - 30 мая», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе министерства образования региона.