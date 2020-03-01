01.03.2020 | 11:29

Малыши теперь знают, что в тарелке лежит не просто еда, а белки, жиры и углеводы, витамины и минеральные вещества. Об этом им рассказали специалисты областного центра медицинской профилактики.

Во время занятия дети отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и так в игровой форме усваивали знания о правильном питании.

Это самый эффективный путь к отказу от фастфуда и сладостей. Малышам не просто запрещают есть большое количество конфет, пиццу и бургеры, а объясняют, почему это вредно. Детей знакомят и с режимом питания, и с тем, почему суп или йогурт будут полезнее в определенное время дня.

Программу «Правильное питание дошкольника» в Пензе запустили два года назад. Придумали ее неслучайно.

«У нас очень много детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и количество таких детей растет. У нас очень много детей с ожирением. Также растет число детей и с недостатком массы тела», - сообщила врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

Врача ребята слушали внимательно, некоторые делали собственные выводы.

«Если мама даст мне пиццу или бургер, то пусть она ожидает, что я это выкину в окно!» - заявил воспитанник детского сада № 151 Глеб.

Специалисты областного центра медицинской профилактики продолжат проводить занятия в детских садах. Говорят, что к правильному питанию есть только один путь короче и эффективнее - пример родителей, которые кашу, суп и овощи едят чаще жареного мяса.

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