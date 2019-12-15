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Учеба | В пензенской библиотеке школьники написали краеведческий диктант

15.12.2019|13:37
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Учеников двадцатой школы усадили за парты областной библиотеки для детей и юношества. Там проходил краеведческий диктант, посвященный 80-летнему юбилею образования Пензенской губернии.

«Цель его, конечно же, в первую очередь повышение интереса к изучению географии, литературы, истории родного края. Составители вопросов - сотрудники нашей библиотеки. Материал, на котором мы основывались, - это зарекомендовавшие себя энциклопедические издания, посвященные Пензенскому краю», - рассказала библиограф областной библиотеки для детей и юношества Евгения Малокобеева.

Всего 30 вопросов разной степени сложности. Были простые, основанные на общеизвестных фактах, также присутствовали задания на логику. На выполнение теста отводилось 40 минут. Девятиклассница Анна Лаштанкина одной из первых закончила работу. Девочка говорит, кое-где ей пришлось хорошенько подумать.

«Мне запомнился вопрос про художественные промыслы. Там спрашивали, какого промысла не было в Пензенской области. Я ответила, что это черчение по серебру», - пояснила она.

Такие интеллектуальные испытания, связанные с историей родного края, в стенах библиотеки будут проводить вплоть до конца учебного года. Принять участие в диктанте может любая школа, достаточно подать заявку. Лучших знатоков Пензенской области ждут подарки - естественно, книги.

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