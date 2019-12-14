14.12.2019 | 17:07

На большом экране кинотеатра состоялась не премьера голливудской картины, а показ конкурсных работ пензенских школьников. В течение трех месяцев ученики со всей области создавали видеоролики на тему «Парадоксы науки». В финал отобрали 21 мини-фильм об астрономии, педагогике, физике.

«Благодаря проекту знание физики улучшилось. Ты больше изучаешь физику, познаешь какие-то новые законы и размышляешь над ними. Чем больше ты это узнаешь, тем самым твои знания увеличиваются», - отметила ученица школы № 30 г. Пензы Ксения Климова.

Видеосюжет про Архимеда и поиски его силы получил высокий балл. В итоге ребята из школы № 30 в конкурсе «Парадоксы науки» заняли второе место. Первое досталось коллективу из 11-й.

«Оценивали ролики сами команды, то есть не себя они оценивают, а своих соперников. Таким образом формировался общий рейтинг», - пояснил организатор конкурса «Парадоксы науки» Сергей Адамский.

Отмечены работы и в различных номинациях. Участники проекта получили дипломы и за неординарный подход, и за полет мысли, и за умение работать в команде.