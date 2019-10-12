12.10.2019 | 16:58

Студентка III курса Пензенского социально-педагогического колледжа Марина Галкина обучает ребят из детского сада «Машенька» робототехнике. Для девушки это хорошая возможность попрактиковаться в профессии в рамках проекта «Дополнительное мобильное образование».

«Сейчас XXI век и дети с малого возраста уже в телефонах довольно много лазают. И с роботехникой они, можно сказать, на ты: легко все, за 20 минут собирают достаточно сложную модельку», - рассказала студентка.

В этот раз малыши делали робота Майло - научный вездеход с датчиками движения и расстояния. Процесс настолько увлекательный, что детвору, погруженную в творческий процесс, трудно было остановить.

На другой точке ребята под пристальным вниманием студентов педагогического колледжа отправились к звездам.

Затем их ждала ментальная арифметика.

«Мы очень тесно сотрудничаем с педагогическим колледжем, они являются частыми гостями в нашем дошкольном учреждении», - отметила заместитель заведующей детским садом № 8 «Машенька» Елена Андриянова.

Но главное, что после таких занятий некоторые из студентов останутся работать в детском саду. В «Машеньке» воспитывают малышей уже трое выпускников колледжа.