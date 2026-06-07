В Пензе на проспекте Строителей нашли тело мужчины

Происшествия

В Пензе на проспекте Строителей нашли тело мужчины
Печать
Max

На проспекте Строителей в Пензе нашли мужской труп. Сообщение появилось в соцсетях утром в субботу, 6 июня.

«По словам очевидцев, за 175-м универсамом находится автомобиль полиции, а рядом обнаружено тело человека, накрытое простыней», - говорится в постах.

В Пензе на проспекте Строителей нашли тело мужчины

Когда появились публикации, не было известно, что произошло и при каких обстоятельствах наступила смерть.

По сведениям, имеющимся у PenzaInform.ru на данный момент, скончался 60-летний житель Пензы. Предварительно установлено, что причина не криминального характера.

Для уточнения всех обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на водной глади у берега Суры в районе улицы Баумана нашли тело 29-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Он числился в розыске с 11 мая.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
смерть труп находка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!