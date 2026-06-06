В Пензе разыскивают 52-летнего мужчину в коричневой футболке

Происшествия

В Пензе разыскивают 52-летнего мужчину в коричневой футболке
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Волонтеры и родственники разыскивают 52-летнего жителя Пензы Алексея Владимировича Зеленского. О местонахождении мужчины нет сведений с 3 июня.

Ориентировку на пропавшего опубликовало региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 6 июня.

Рост мужчины 170 сантиметров, телосложение среднее. У Алексея Зеленского темные с сединой волосы и серые глаза.

В день исчезновения на пензенце были коричневая футболка, камуфляжные штаны цвета хаки, черные сланцы.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти, отметили волонтеры.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пензенца, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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