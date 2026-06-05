На улице Ватутина в Пензе молодой водитель сбил девочку

Вечером в четверг, 4 июня, на улице Ватутина в Пензе (Южная Поляна) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 17:45 25-летний водитель «Лады-Калины» сбил девочку 2016 года рождения.

Она получила травмы и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В тот же день на улице Измайлова на нерегулируемом пешеходном переходе сбили молодую женщину с коляской, в которой находился мальчик 2024 года рождения. Их обоих доставили в больницы.