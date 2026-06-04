Над Пензенской областью сбили вражеский беспилотник

Ночью в четверг, 4 июня, на территории Пензенской области сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Сработали силы ПВО Министерства обороны РФ.

Никто из людей не пострадал, разрушений нет. На место падения обломков съехались службы экстренного реагирования.

«Еще раз напоминаю о предусмотренной законом ответственности за съемку и распространение фото и видеозаписей, где видны полет или место падения БПЛА. Не становитесь пособниками врага. Берегите себя и близких», - обратился глава региона к населению.

Режим «Беспилотная опасность» действовал в регионе в период с 1:07 до 5:25.