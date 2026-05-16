В Спасске двух школьников на велосипеде сбила фура

Вечером в пятницу, 15 мая, в Спасске на трассе М-5 двое школьников на электровелосипеде угодили под фуру.

По предварительным данным, в 17:06 на 471-м километре дороги (улица Ленина) столкнулись большегруз Volvo с 40-летним водителем и электровелосипед Minako, которым управлял мальчик 2012 года рождения.

«В результате происшествия водитель электровелосипеда и его пассажир, мальчик 2013 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что 14 мая в поселке Чаадаевка Городищенского района в ДТП пострадал 71-летний велосипедист. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.

велосипед дети дтп
 
 
 
 
 

