Момент падения столба на «Калину» в Пензе попал на видео

Происшествия

Момент падения столба на «Калину» в Пензе попал на видео
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В Пензе у дома № 3 на улице Кижеватова из-за маневра водителя грузовой «Газели» пострадала припаркованная во дворе «Лада-Калина». Момент ДТП попал в объектив камеры домофона. Запись выложили в Сеть.

Авария случилась в 13:18 вторника, 2 июня. Водитель «Газели» сдавал назад и врезался в опору. Конструкция не выдержала удара и рухнула в левую сторону - прямо на стоявшую «Калину».

От удара у легкового автомобиля деформировалась крыша.

Момент падения столба на «Калину» в Пензе попал на видео

«Хозяин «Калины» был немного расстроен, ругался на водителя «Газели», - рассказал очевидец.

Комментировавших пост пензенцев заинтересовало: почему столб располагался на проезжей части.

«В этот столб не раз уже врезались машины, расположен он очень неудобно», «Почему-то мне кажется, что этот столб сам скоро бы упал», - написали пользователи.

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