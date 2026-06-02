В Пензе электросварщик во время работы упал с высоты 2 метров

В Пензе в одном из цехов организации по производству технологического оборудования случилось ЧП.

60-летний электросварщик во время работ с использованием приставной лестницы упал с высоты около 2 метров. Он получил травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось, мужчина трудился без применения страховочной привязи.

По факту травмирования человека на производстве возбудили уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение», - сообщили в областном СУ СКР.

