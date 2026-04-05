Над Пензенской областью ночью сбили беспилотник

В ночь на воскресенье, 5 апреля, силы ПВО Министерства обороны снова сбили беспилотник над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

В 21:53 небо над Пензой закрыли по плану «Ковер», режим отменили в 02:10.

Пострадавших и разрушений, по словам главы региона, нет. По состоянию на 8:57 на месте падения обломков БПЛА работали службы экстренного реагирования.

На прошлой неделе, в ночь на 29 марта, в небе над регионом также перехватили и уничтожили 1 беспилотник.

За день до того, 28-го числа, подбили 4 ракеты, из которых 3 летели в сторону Пензенской области.

