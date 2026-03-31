В Заречном мотоциклист столкнулся с легковой машиной

В Заречном вечером в понедельник, 30 марта, на улице Строителей случилось серьезное ДТП с участием мотоциклиста.

Об аварии в Сети рассказали очевидцы. Мотоциклист столкнулся с легковой машиной около 21:00. По словам зареченцев, некоторое время он оставался без движения. Мужчину увезла скорая помощь.

Пока официальной информации о случившемся нет.

Ранее сообщалось, что в Пензе начали случаться ДТП с участием питбайкеров. Так, 24 марта на улице Ивановской в Терновке столкнулись мини-мотоцикл и Renault Logan.

Питбайки - это кроссовые мотоциклы, для приобретения и использования которых не требуются документы. Весной, летом и осенью полиция фиксирует многочисленные обращения граждан по поводу шума, сотрудники ГАИ протоколируют ДТП.