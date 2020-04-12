В Пензе ледовая арена «Золотая шайба» снова лишилась купола

12.04.2020 | 16:01

Стихия оказалась такой силы, что ломались не только деревья - не выдерживали целые здания. Ледовая арена «Золотая шайба» лишилась купола, на время надувная конструкция прогнулась под тяжестью снега.

Оценить масштабы случившегося изнутри приехавшим тележурналистам не удалось, посторонних в здание не пустили. Причина не только в том, что спортивный комплекс остался без крыши: в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, объект закрыт.

О том, как развивались события, рассказал заведующий «Золотой шайбой» Павел Суздальцев.

«Сам я сюда прибыл уже в шесть часов утра, потому что погода неблагоприятная была, оператор позвонил. Люди все были на местах, действовали согласно инструкциям, поэтому большого материального ущерба нет. Просто под тяжестью снега произошло опускание воздухоопорной оболочки», - сообщил он.

Сотрудники «Золотой шайбы» обошли одно помещение за другим, чтобы составить для себя полную картину случившегося. Пока говорят лишь про один шов купола, который разошелся, когда конструкция упала на стекла, защищающие ледовую арену. Кстати, подобное ЧП здесь уже происходило.

«В одиннадцатом году был похожий случай. Все было ремонтопригодно, как и в этот раз. Заклеили, подняли», - вспомнил Павел Суздальцев.

Вопрос о том, когда воздушный купол вновь накроет «Золотую шайбу», пока остался без ответа.