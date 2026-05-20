Очевидцы поделились кадрами пожара в Белинском

Вечером во вторник, 19 мая, на улице Лермонтовской в городе Белинском загорелся частный дом.

Очевидцы поделились кадрами пожара в Сети. Пламя охватило крышу строения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, спасатели получили вызов в 18:30. Тушением пламени занимались 15 человек, прибывших на 5 спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал.

В комментариях к видео местная жительница предположила, что пожар мог возникнуть из-за того, что жильцы дома сжигали картон.

19 мая в селе Наровчат также загорелся частный дом. При пожаре погиб 65-летний мужчина.