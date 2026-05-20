Очевидцы поделились кадрами пожара в Белинском

Происшествия

Очевидцы поделились кадрами пожара в Белинском
Печать
Max

Вечером во вторник, 19 мая, на улице Лермонтовской в городе Белинском загорелся частный дом.

Очевидцы поделились кадрами пожара в Сети. Пламя охватило крышу строения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, спасатели получили вызов в 18:30. Тушением пламени занимались 15 человек, прибывших на 5 спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал.

В комментариях к видео местная жительница предположила, что пожар мог возникнуть из-за того, что жильцы дома сжигали картон.

19 мая в селе Наровчат также загорелся частный дом. При пожаре погиб 65-летний мужчина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!