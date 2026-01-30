В Арбекове посетителю караоке-клуба сломали челюсть

В Пензе у караоке-клуба на проспекте Победы произошла драка. В ней пострадал 32-летний мужчина.

Все случилось около 2:00 28 января. Работники заведения вызвали сотрудников Росгвардии. К моменту их приезда драка завершилась, но администратор указал на предполагаемых участников конфликта.

Выяснилось, что в клубе отдыхала компания мужчин, позже к ней присоединились знакомые. Приятели заказывали алкоголь, но, когда предъявили счет, некоторые из них попытались покинуть заведение, не заплатив. Это стало причиной конфликта.

Спор перерос в драку. Один из ее участников пострадал. Врачи диагностировали у него перелом челюсти.

«По подозрению в совершении противоправных действий росгвардейцы задержали двух мужчин 32 и 36 лет», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.