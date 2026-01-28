На ул. Коммунистической курьер провалился в люк на тротуаре

На ул. Коммунистической курьер провалился в люк на тротуаре
В Пензе 26 января под Толстовским путепроводом курьер провалился в открытый люк на тротуаре. На происшествие отреагировали в городском управлении ЖКХ.

Сообщение о ЧП появилось в телеграм-канале «Сова Пенза Авто».

«Курьер провалился в открытый люк. Скорая его забрала, но реквизит с заказом остались. Врачи говорят о переломе», - рассказал автор поста.

Он уточнил, что инцидент произошел в районе магазина «Мотоблок» и бывшего ресторана «Латвия» в 15:10.

В УЖКХ сообщили, что оперативно получили информацию о происшествии. Владельцу инженерных сетей направили требование экстренно закрыть опасный люк.

Ответственные службы принимают меры, чтобы подобные случаи больше не повторялись, добавили в ведомстве. Как чувствует себя курьер, неизвестно.

