В поселке Евлашево Кузнецкого района сгорела баня

Утром во вторник, 27 января, в поселке Евлашево Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 8:35.

На улице Молодой Гвардии загорелась баня общей площадью 18 кв. м. Для тушения пламени привлекалось 3 спецмашины.

Никто из людей не пострадал.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в МЧС.

18 декабря в поселке Евлашево из-за пожара пострадало здание магазина на улице Московской, где продавали спиртные напитки. В ЧП также никто не пострадал.