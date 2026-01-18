На территории Пензенской области обнаружили обломки беспилотника

На территории Пензенской области обнаружили обломки беспилотника
Утром в воскресенье, 18 января, на территории Пензенской области были обнаружены обломки беспилотника, чья работа была подавлена силами РЭБ, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Опасности БПЛА больше не представляет, на месте работают службы экстренного реагирования», - написал он в своем телеграм-канале.

Олег Мельниченко напомнил: за распространение фотографий и видеоматериалов с места происшествия предусмотрена ответственность.

Ночью на территории Пензенской области вводились режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» (действовали ограничения в работе мобильного интернета, на прием и выпуск воздушных судов).

В ночь на 6 января регион подвергся массивной атаке БПЛА. Было уничтожено 9 беспилотников: 6 - силами РЭБ, 3 - системой ПВО.

