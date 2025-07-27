На перекрестке в Засечном случилось смертельное ДТП

27.07.2025 | 21:10

В воскресенье, 27 июля, в селе Засечном Пензенского района ДТП унесло человеческую жизнь. Об аварии рассказали очевидцы.

По их словам, на пересечении улиц Алой и Светлой столкнулись 3 машины: Ford, BMW и, предположительно, ВАЗ-2110. Один из автомобилей протаранил забор и опрокинулся.

«Девчонка насмерть», - уточнили свидетели трагедии.

Официальной информации об аварии пока нет. Обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники ГАИ.

Этим же вечером на улице Лядова в Пензе, неподалеку от остановки «Кардиологический центр», водитель Kia сбил пожилого мужчину на велосипеде. На фото и видео с места пострадавший лежит на проезжей части без движения.