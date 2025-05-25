В Пензе разыскивают 73-летнего Василия Баулина

25.05.2025 | 19:08

Родственники и волонтеры разыскивают 73-летнего жителя Пензы Василия Ивановича Баулина. Пенсионер пропал 23 мая.

Ориентировку на мужчину распространило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 25 мая.

Рост пропавшего 175 см, телосложение худощавое. У Василия Баулина седые волосы и серо-зеленые глаза.

В день исчезновения на пензенце были зеленая ветровка, голубая футболка, черные спортивные штаны, темно-коричневые ботинки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.