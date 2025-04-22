В Кузнецке на улице Строителей заполыхала маршрутка

22.04.2025 | 10:28

Во вторник, 22 апреля, в Кузнецке на улице Строителей загорелось маршрутное такси. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как из салона вырываются языки пламени, а в небо поднимаются клубы черного дыма.

По сообщению очевидца, причиной пожара могло стать повреждение проводки на панели приборов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании общественного транспорта поступил дежурному в 9:11.

На место происшествия прибыли 8 пожарных на 2 спецавтомобилях.

«Газель» полностью выгорела, но пассажиры и водитель не пострадали - они успели эвакуироваться.

Фото ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.