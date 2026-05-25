В Пензе за выходные сбили двух женщин, в том числе 94-летнюю

Происшествия

В Пензе за выходные сбили двух женщин, в том числе 94-летнюю
Печать
Max

В выходные в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

По предварительным данным, в субботу, 23 мая, в 8:55 на улице Ушакова в поселке Монтажном 45-летний водитель Cadillac сбил женщину того же года рождения.

В воскресенье в 18:20 на улице Мира (Западная Поляна) 50-летняя автомобилистка допустила наезд на 94-летнюю пенсионерку.

Оба пешехода получили травмы, им потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи пешеход
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!