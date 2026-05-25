В Пензе за выходные сбили двух женщин, в том числе 94-летнюю

В выходные в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

По предварительным данным, в субботу, 23 мая, в 8:55 на улице Ушакова в поселке Монтажном 45-летний водитель Cadillac сбил женщину того же года рождения.

В воскресенье в 18:20 на улице Мира (Западная Поляна) 50-летняя автомобилистка допустила наезд на 94-летнюю пенсионерку.

Оба пешехода получили травмы, им потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.