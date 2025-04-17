В Сердобске пламя охватило 400 кв. м земли

17.04.2025 | 09:37

Вечером в среду, 16 апреля, в Сердобске случился серьезный ландшафтный пожар. Фото, сделанные местным жителем, размещены в Сети.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о ЧП поступило в 21:34.

«На улице Герцена в болотистой местности горела сухая трава на площади 400 кв. м. На тушение привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники», - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в МЧС России предупредили, что с 11 апреля инспекторы Госпожнадзора могут штрафовать нарушителей на месте, без проведения дополнительных проверок. В частности, это относится к землевладельцам, которые не убирают мусор и сухостой или сжигают их вопреки запретам. За проступок грозит штраф в пределах 15 000 рублей, а в условиях особого противопожарного режима - до 20 000.