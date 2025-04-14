На улице Октябрьской в Кузнецке сгорел автомобиль

14.04.2025 | 15:15

В ночь на понедельник, 14 апреля, в Кузнецке случился пожар. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 0:54.

На улице Октябрьской загорелся ВАЗ-2114. К тушению огня привлекли 2 спецмашины, однако пламя уничтожило автомобиль.

Никто из людей не пострадал. По факту произошедшего сейчас проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Аналогичное ЧП случилось в Пензе 12 апреля: на улице Одесской вспыхнула грузовая «Газель».

Автомобиль выгорел на площади 5 кв. м, также обошлось без пострадавших. Горожане в соцсетях предположили, что это мог быть поджог.