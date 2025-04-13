На улице Одесской в Пензе сгорела «Газель»

13.04.2025 | 09:59

Вечером в субботу, 12 апреля, на улице Одесской в Пензе вспыхнул грузовой автомобиль «Газель». По словам горожан, машина была припаркована у дома № 9.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 22:22. На ликвидацию пламени выехали 5 спасателей на 1 спецмашине.

Автомобиль выгорел на площади 5 кв. м, пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Пензенцы в соцсетях предположили, что это был поджог.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне ГПЗ сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание автомобиля. Правоохранители патрулировали улицы и заметили дым, идущий из-под капота машины, припаркованной во дворе одного из домов. Росгвардейцы воспользовались огнетушителем из служебного транспорта и не дали огню охватить авто.