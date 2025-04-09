В Пензе росгвардейцы не дали автомобилю сгореть

Во вторник, 8 апреля, в Пензе сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание автомобиля.
Экипаж вневедомственной охраны патрулировал микрорайон ГПЗ. Около 14:00 в одном из дворов росгвардейцы заметили, что из припаркованного автомобиля идет дым.
Оценив обстановку, росгвардейцы немедленно воспользовались огнетушителем из служебного автомобиля и не дали пламени охватить машину.
«Их слаженные действия позволили быстро локализовать возгорание и предотвратить возможные последствия», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки, к которому привела неисправность выключателя аккумуляторной батареи.
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