В Пензе росгвардейцы не дали автомобилю сгореть

09.04.2025 | 08:44

Во вторник, 8 апреля, в Пензе сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание автомобиля.

Экипаж вневедомственной охраны патрулировал микрорайон ГПЗ. Около 14:00 в одном из дворов росгвардейцы заметили, что из припаркованного автомобиля идет дым.

Оценив обстановку, росгвардейцы немедленно воспользовались огнетушителем из служебного автомобиля и не дали пламени охватить машину.

«Их слаженные действия позволили быстро локализовать возгорание и предотвратить возможные последствия», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки, к которому привела неисправность выключателя аккумуляторной батареи.