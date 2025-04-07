При ночном пожаре в Наровчате погиб мужчина

07.04.2025 | 17:48

В Наровчате следователи проводят проверку по факту смерти 58-летнего мужчины. Он погиб во время пожара.

Трагедия произошла ночью в понедельник, 7 апреля, в доме на улице Калинина. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тело хозяина. Следователи выяснили, что он жил один.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Возможная причина возгорания - неисправная электропроводка.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После проверки примут процессуальное решение.