Появились кадры с места смертельного ДТП в Иссинском районе

03.04.2025 | 11:06

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП, произошедшего утром в четверг, 3 апреля, в Иссинском районе.

На 327-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись Hyundai под управлением 37-летнего водителя и КамАЗ с 53-летним шофером.

В результате происшествия два пассажира минивэна 57 и 59 лет скончались до приезда бригады скорой помощи.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По информации телеграм-канала Ni Mash, КамАз ехал из Нижнего Новгорода, а минивэн вез строителей из Курской области в Чувашию.