На улице Строителей после ДТП с фурой госпитализировали мужчину

26.03.2025 | 10:16

В Пензе во вторник, 25 марта, на улице Строителей в ДТП с легковым автомобилем и фурой пострадал человек.

По предварительным данным, авария случилась напротив дома № 5д. В 16:55 там столкнулись DAF XF с полуприцепом Schmitz, им управлял 41-летний мужчина, и Мiтsuвisнi Мirаgе Dingо с 71-летним водителем.

Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП с иномаркой и тягачом.