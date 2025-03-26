На улице Строителей после ДТП с фурой госпитализировали мужчину

В Пензе во вторник, 25 марта, на улице Строителей в ДТП с легковым автомобилем и фурой пострадал человек.
По предварительным данным, авария случилась напротив дома № 5д. В 16:55 там столкнулись DAF XF с полуприцепом Schmitz, им управлял 41-летний мужчина, и Мiтsuвisнi Мirаgе Dingо с 71-летним водителем.
Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.
Ранее в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП с иномаркой и тягачом.
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