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Происшествия

Водитель Kia Rio умер после ДТП с тягачом в Бессоновском районе

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В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП с иномаркой и тягачом в Бессоновском районе.

Авария случилась в воскресенье, 23 марта, на 658-м километре трассы М-5 (между селами Трофимовка и Кижеватово). В 16:10 там столкнулись Kia Rio с 56-летним водителем и Dongfeng GX с полуприцепом, им управлял 52-летний мужчина.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что после удара фуру развернуло поперек дороги, легковая машина превратилась в груду металла, автомобилиста зажало в салоне.

По словам свидетеля произошедшего, к ДТП привел выезд водителя Kia Rio на встречную полосу.

От полученных травм мужчина скончался, пояснили в ГАИ.

Водитель Kia Rio умер после ДТП с тягачом в Бессоновском районе

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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