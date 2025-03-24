Водитель Kia Rio умер после ДТП с тягачом в Бессоновском районе

24.03.2025 | 11:47

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП с иномаркой и тягачом в Бессоновском районе.

Авария случилась в воскресенье, 23 марта, на 658-м километре трассы М-5 (между селами Трофимовка и Кижеватово). В 16:10 там столкнулись Kia Rio с 56-летним водителем и Dongfeng GX с полуприцепом, им управлял 52-летний мужчина.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что после удара фуру развернуло поперек дороги, легковая машина превратилась в груду металла, автомобилиста зажало в салоне.

По словам свидетеля произошедшего, к ДТП привел выезд водителя Kia Rio на встречную полосу.

От полученных травм мужчина скончался, пояснили в ГАИ.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.