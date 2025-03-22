Молодого пензенца госпитализировали после ДТП на улице Кирова

22.03.2025 | 14:05

Вечером в пятницу, 21 марта, в центре Пензы случилось ДТП с участием средства индвидуальной мобильности.

В 19:50 напротив дома № 2а на улице Кирова столкнулись автобус малого класса Mercedes Benz и электроскутер.

Автобусом управлял 44-летний водитель, на двухколесном СИМ ехал 19-летний юноша.

Молодого человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.