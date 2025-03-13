В Пензе разыскивают очевидцев ДТП в Заре

13.03.2025 | 09:17

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП на улице Новоселов, напротив дома № 48а (магазин «Заря»).

26 февраля около 13:25 неустановленный водитель сбил 52-летнего мужчину. Пешеход получил травмы.

«Убедительно просим свидетелей данного происшествия позвонить в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04», - обратились к гражданам в ГАИ.

Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

Ранее сотрудники ГАИ разыскивали очевидцев ДТП на проспекте Строителей. Ранним утром 26 января напротив дома № 35 23-летний водитель Kia Rio сбил 31-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась.