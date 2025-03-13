Два соседних с Пензенской областью региона атаковали украинские дроны

13.03.2025 | 09:57

В четверг, 13 марта, две соседние с Пензенским регионом области - Тамбовская и Саратовская - подверглись атаке беспилотных летающих аппаратов.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, БПЛА повредили нежилые объекты в Петровском районе.

«Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет», - добавил он.

В Тамбовской области украинские дроны упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов.

«В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий теракта задействованы все необходимые силы и средства», - проинформировал врио главы региона Евгений Первышов.

В аэропортах Пензы и Саратова действует режим «Ковер» - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.