Два соседних с Пензенской областью региона атаковали украинские дроны

В четверг, 13 марта, две соседние с Пензенским регионом области - Тамбовская и Саратовская - подверглись атаке беспилотных летающих аппаратов.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, БПЛА повредили нежилые объекты в Петровском районе.
«Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет», - добавил он.
В Тамбовской области украинские дроны упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов.
«В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий теракта задействованы все необходимые силы и средства», - проинформировал врио главы региона Евгений Первышов.
В аэропортах Пензы и Саратова действует режим «Ковер» - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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