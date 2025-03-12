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Происшествия

В Пензе произошло нападение на двух 18-летних велокурьеров

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Двое 18-летних пензенцев - курьеров службы доставки еды - подверглись нападению в рабочее время.

Инцидент случился около 2:00 10 марта на улице Ладожской. Велосипедистов, выполнявших заказ, окликнули трое мужчин. Когда те остановились, незнакомцы затеяли ссору.

Конфликт быстро достиг более высокого градуса накала: после словесной перепалки хулиганы несколько раз ударили одного курьера, а у другого отобрали велосипед.

Пострадавшие коллеги обратились в правоохранительные органы, и на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны. Юноши рассказали о случившемся и пояснили, что напавшие на них парни находятся в шиномонтажной мастерской, расположенной неподалеку.

Росгвардейцы отправились в мастерскую, где обнаружили трех молодых людей 19, 23 и 26 лет. Там же оказался отобранный велосипед.

«Злоумышленников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, задержали и передали на месте сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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